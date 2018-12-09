المشدد لمتهم هتك عرض طفلة بالمنيا

قضت اليوم الأحد، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عبدالرحمن عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، وأحمد صلاح الدين إبراهيم، بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا على فلاح متهم بهتك عرض طفلة بإحدي قري مركز المنيا، في يوم 24 من شهر ديسمبر العام الماضى.

قال مصدر قانوني، إن تحريات المباحث أكدت أن المتهم يدعي «م-ا-ا» 27 عاما، أمسك بالمجنى عليها «ع- م-ا» 7 سنوات عنوة ولامس أجزاء حساسة من جسدها وقبلها في وجهها على النحو المبين بالتحقيقات.

في حين أسندت النيابة العامة له تهم هتك العرض وإرتكاب جناية منصوص عليها بالقانون، في المادة 116 مكرر من قانون العقوبات، منوهاً أن دفاع المجنى عليها طلب تعويض مادى عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالمجنى عليها.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 24 ديسمبر 2017، حينما تقدم والد المجنى عليها المقيم بإحدى القرى ببلاغ إلى قسم شرطة مركز المنيا يتهم فيه فلاح بهتك عرض ابنته، وتم القبض عليه وأحيل للنيابة والتى قيدت القضية تحت رقم 26 لسنة 2018 جنايات كلى المنيا.