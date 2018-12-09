ضبط عاطل بتهمة التنقيب عن الآثار بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض عن عاطل، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزله بمنطقة سقارة مركز البدرشين.

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم شرطة البدرشين، تفيد بقيام عاطل يدعى "رمضان ا" 35 سنة، بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم، وعلى الفور تم مداهمة المنزل وعثر بداخله على حفرة دائرية بعرض مترين وعمق 7 أمتار، وتم ضبط أدوات التنقيب والحفر.

تحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.