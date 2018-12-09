«الآثار» عن «الفيلم الإباحي» أعلى الهرم: « فوتوشوب»

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الفيلم الإياحي

كشف الدكتور مصطفي الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، حقيقة تصوير فيلم "إباحي" أعلى سفح الهرم .

وأكد "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أنه لم يتم تصوير فيلم إباحي كما يدعي البعض، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب أكدوا للدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم الأحد، أن هذه الصورة الإباحية بالفيديو "فوتوشوب"، وليست حقيقية ولكن بالرغم من ذلك أمر الوزير بإحالة الواقعة برمتها للنائب العام .

وأكد "الوزيري"، أن السبت القادم سيشهد وجود اكتشاف مهم جدًا في منطقة سقارة، قائلاً: "الطبيعي أن بعد هذا الاكتشاف الضخم، هنلاقي حاجة طلعت على السوشيال ميديا عشان تلهي الرأي العام عن هذا الاكتشاف الضخم".


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