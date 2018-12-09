الديهي:" واقعة الفيلم الإباحي بتحدث في جميع دول العالم"

09 ديسمبر 2018 - 08:48 م

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتويتر بالفستان المثير الذي ارتدته الفنانة رانيا يوسف بحفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي وبالفيلم الإباحي الذي يدعى أنه تم تصويره أعلي سفح الهرم وتركهم للمشاريع التي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم "، المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأحد، أن مثل هذه الموضوعات التافهه لن تبني أوطان، و تضيع وقت أجهزة الدولة فقط.

وتساءل "الديهي"، هل قضية رانيا يوسف كانت أهم للمواطن المصري من معرض إيديكس للصناعات الدفاعية، والمتحف الكبير الذي يضم 45 ألف قطعة أثرية، إحنا أولوياتنا فين، إحنا اللي بنخلق اولويات سطحية، فواقعة الفيلم الإباحي بتحدث في جميع دول العالم!".