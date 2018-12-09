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الديهي: "السيسي قدم روشتة عاجلة للقارة الإفريقية"

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الديهى

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم خلال افتتاحه لمنتدى إفريقيا 2018، "روشتة" عاجلة للقارة الإفريقية.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، إن السيسي أكد ضرورة وجود تنمية شاملة و مستديمة تشمل تطوير الطرق و الموانئ و المطارات و الصرف الصحي.

وأوضح "الديهي"، أن السيسي شدد على ضرورة وجود ثورة معلوماتية في المجتمعات الإفريقية بالإضافة لوجود تكنولوجيا وخدمات جيدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

وأشار "الديهي"، إلي أن الرئيس السيسي سابق الزمن خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبرى، لافتًا إلي أنه لو كان لم يتم الإلتزام بدراسات الجدوى لكانت استغرقت تلك المشروعات وقت أطول في تنفيذها .

وقال"الديهي"، :" قناة السويس كانت محتاجه 3 سنوات طبقا للدراسات العلمية عشان يتم تنفيذها ، 8و شبكة تطوير الطرق حيث تم الإنتهاء من تطوير 8 كيلو منها خلال 6 أشهر فقط ، لو كنا مشينا زي الكتاب ما بيقول كنا خدنا 3 سنين لكن بتعليمات السيسي قدرنا نحقق ده".


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