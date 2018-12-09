بعد أشهر من انتشار صورها.. ما هو مصير طفلة العلب الفارغة؟

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وكالات - خالد الشرقاوي

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سوريا

طفلة سورية

معلبات فارغة

أطراف اصطناعية

بعد خمسة أشهر من انتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمشي بواسطة معلبات فارغة وضعها والدها لها، تعود الطفلة المعوقة مايا مرعي اليوم لتتجول بأطراف اصطناعية طبية في مخيمها في شمال سوريا.

وُلدت مايا (ثماني سنوات) بتشوه في رجليها. وللتخفيف من معاناة ابنته، عمد والدها محمد، الذي يعاني من الأمر ذاته، إلى "اختراع" أطراف اصطناعية تساعدها في المشي، ليست سوى قطع بلاستيك ومعلبات لمواد غذائية محشوة بالقطن والقماش.

في يونيو الماضي، نشرت وسائل إعلام صوراً لمايا وهي تتجول بأطرافها الاصطناعية من المعلبات في مخيم للنازحين في محافظة إدلب (شمال غرب) تعيش فيه مع عائلتها منذ فرارهم من بلدتهم في جنوب حلب.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور وأعرب كثيرون عن تضامنهم مع الطفلة المحجبة. وإثر ذلك، نقل الهلال الأحمر التركي مايا ووالدها محمد إلى اسطنبول لتلقي العلاج والتدرب على أطراف اصطناعية طبية حقيقية.

وفي اسطنبول، تكفل أحد الأطباء، متأثراً بفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نفقة علاج وتدريب مايا ووالدها.

وبعد رحلة علاج استمرت خمسة أشهر في تركيا، عادت مايا السبت إلى المخيم في بلدة سرجيلا لتتجول بمساعدة عكازين على أطرافها الاصطناعية الجديدة، وتلعب وتضحك مع أصدقائها.

ويقول والدها محمد (36 عاماً) ولديه خمسة أطفال آخرين، "فرحت كثيراً حين رأيتها تمشي"، مشيراً إلى فترة تدريب صعبة "أصبحت خلالها مايا أقوى" شيئاً فشيئاً إلى أن "أصبحت تمشي بشكل صحيح".

ويضيف "أصبح بإمكانها اليوم أن تلعب مع الأطفال.. عائلتي وأقربائي جميعهم فرحوا حين رأوا مايا تمشي على أطراف اصطناعية".

وتلقى الوالد أيضاً تدريباً على الأطراف الاصطناعية، إلا أنه يواجه صعوبة في استخدامها، ولا يزال يزحف على الأرض مستعيناً بقطعتي خشب يمسك بهما بيديه.

أما "مايا" فباتت اليوم قادرة على وضع الأطراف الاصطناعية بسهولة. تجلس في خيمة العائلة إلى جانب والدها وإلى جانبيها الطرفان الاصطناعيان اللذان رُسم عليهما العلم التركي، وقد ألبستهما سروالا أسود وحذاء زهريا، قبل أن تعود وتضعهما.

يساعدها والدها في الوقوف، تمسك عكازيها وتكمل سيرها.

تكتفي مايا بابتسامة خجولة وبهز رأسها إيجابا حين يسألها والدها إن كانت سعيدة اليوم.

ويقول حسين، عم الطفلة والذي رافقها في رحلة العلاج، "عندما رُكبت لها الأطراف، كانت فرحتها كبيرة ولا توصف".

ويضيف "في البداية، عانت من بعض الصعوبات للاعتياد على الأطراف الجديدة، كونها كانت تمشي على علب بلاستيك".

ويتابع "كانت مثل الطفل الصغير حين يبدأ بتعلم المشي".


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