قتل مسنة داخل فيلتها بالتجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل فيلا بأحد الكمباوندات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث.

فيما عثر على جثة سيدة مسنة مقتولة طعنا بسكين في رقبتها، وبمعاينة المكان تبين وجود أثار عنف ورجحت التحريات سبب الحادث للسرقة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد المتهم، في حين تحرر المحضر اللازم حيال الواقعة.

ومن جانبه تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، من جهودها لكشف غموض الواقعة للتأكد من أن وراء ارتكاب الجريمة شبهة جنائية تامة غرضها السرقة وأن المتهم تسلق الفيلا من أجل السرقة وما أن قاومته المجنى عليها حتى قام بذبحها بسلاحه الأبيض وسرق مبلغ مالى لا يتعدى 2000 جنيه ولاذ بالفرار.