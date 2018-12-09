«المشروع القاري» بوابة مصر للعبور لأفريقيا

09 ديسمبر 2018 - 09:22 م

اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسى تنفيذ "مشروع قاري" لربط الدول الأفريقية ببعضها وتسهيل الانتقال ونقل البضائع بينها وذلك خلال كلمته اليوم بأعمال منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ.



وطالب عدد من نواب البرلمان رؤساء وزعماء الدول الأفريقية، بدراسة مقترح الرئيس السيسى لتنفيذ المشروع القاري لربط الدول الأفريقية ببعضها فى مشروعات التنمية وتسهيل الانتقال ونقل البضائع بينها.



وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى بيان له، إن الرئيس السيسى طرح المشروع والهدف منه واضح وهو دعم مسارات التنمية فى دول القارة الأفريقية، وجاء الآن الدور على الحكومات فى دعم المقترح والبحث عن أفضل السبل لتطويره، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم بشكل كبير فى تحقيق منظومة الاكتفاء الذاتى لدول القارة، ويزيد التجارة البينية، إلى جانب تقليله من وردات أفريقيا بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار.



وقال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "مقترح الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع قاري بأفريقيا هو مقترح جيد ويجب تنفيذه على أرض الواقع".



وأضاف لـ "المصريون"، أن "مصر من الممكن أن تتعاون مع الدول الأفريقية لتنفيذ هذا المشروع القاري من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي العام القادم".



وأشار إلى أن "التوجه المصري الملحوظ نحو أفريقيا جاء بسبب أن القارة الأفريقية أصبحت محط أنظار واستثمارات الدول العالمية الكبرى كفرنسا وأمريكا والصين وهي سوق جيد للاستثمارات المصرية خلال الفترة القادمة".



وأكد أن "التوجه المصري نحو أفريقيا أدى إلى فوز شركة المقاولون العرب بمناقصة بناء أحد السدود في إحدى الدول الأفريقية مؤخرًا".







