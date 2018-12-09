معلمة تكسر زراع طفلة بالدقهلية

أصيبت طفلة بكسر، فى الكوع عقب، تعرضها للضرب، على يد معلمتها داخل الفصل فى إحدى مدارس منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تلقى، اللواء محمد حجى مدير، امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائيه يفيد بإصابة طفلة تدعى رحيل ابراهيم عطية 6 اعوام طالبة بالصف الاول الابتدائى بكسر،بالكوع وكدمات.

وقالت والدتها رافان عبد الحميد إن ابنتها تعرضت للضرب، على يد معلمة تدعى شيماء ا ا معلمة لغة عربية بمدرسة محمد حلمى البسيونى بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر، حيث كانت ابنتها تتحدث مع زميلتها فانهالت عليها بالعصا ما ادى الى كسر بكوع اليد.