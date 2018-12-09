إصابة خمسة أشخاص في حادث بالشرقية

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حادث سير مروري

أصيب 5 أشخاص، في حادث تصادم سيارتين أمام قرية العبادة بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتصادم سيارتين "ميني باص" أمام قرية العبادة التابعة لمركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات.

وأكد الدكتور عصام فرحات، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية، أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى ابو حماد المركز ‎ى لتلقي العلاج اللازم.


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