» فنانات يشاركن فى مظاهرات "السترات الصفراء" بباريس

09 ديسمبر 2018 - 09:46 م

بعد احتدام الصدام بين الشرطة الفرنسية ومحتجين السترات الصفراء، شارك العديد من الفنانين الفرنسيين فى المظاهرات التى مازالت مستمرة، للتعبير عن آرائهم أبرزهم الفنانة الفرنسية جولييت بينوش والفنانة ماريون كوتيار.

وبالرغم من تواجد المظاهرات فى شوارع مدينة باريس، إلا أن صناعة السينما لم تتوقف ومازال دور العرض يعرض الأفلام العالمية، ونشر موقع allocine الفرنسى صباح اليوم قائمة بأعلى الأفلام حصدا للإيرادات بدور العرض فى فرنسا والتى تعد أقل من المعتاد ولكنها مازالت تحظى بحضور جماهيرى.

وانتقلت المظاهرات الفرنسية، صباح اليوم، الأحد، إلى نقاط حدودية مع إسبانيا، قامت الشرطة الإسبانية بالسيطرة على الطرق الرئيسية ببرشلونة بعد أن قام مجموعة من هؤلاء الانفصاليين المتشددين بمظاهرة أدت إلى تعطيل حركة المرور لعدة ساعات، ومنعت الشرطة مئات المتظاهرين من العبور إلى جبال البرانس.