مقتل 4 من مسلحي "الشباب" في غارة أمريكية بالصومال

09 ديسمبر 2018 - 10:10 م

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الأحد، مقتل 4 من مسلحي حركة "الشباب" في غارة جوية، قرب العاصمة الصومالية مقديشو.



وقالت القيادة في بيان إن الغارة الجوية تم تنفيذها السبت قرب مدينة بصرة في محافظة شبيلي الوسطى، مشيرة أنها جاءت "دفاعاً عن النفس بعد تعرض القوات الشريكة لهجوم".



وأفاد البيان بأن "الغارة لم تتسبب بسقوط مدنيين".



ونفّذ الجيش الأمريكي 39 غارة جوية خلال العام الجاري ضد مقاتلي حركة "الشباب"، التي تسيطر على أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الريفية في الصومال، حسب "أسوشييتد برس".



وتشن "أفريكوم" غارات في الصومال، ضمن شراكة مع قوات الاتحاد الإفريقي والقوات الصومالية لمكافحة الإرهاب.

