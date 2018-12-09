التفاصيل الكاملة لخناقة طبيبين داخل غرفة العمليات





عقب الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، على واقعة اعتداء طبيب على زميله داخل غرفة العمليات خلال إجراء عملية ولادة بالمنوفية قائلًا: "تم إحالة الطبيبين طرفا المشاجرة داخل غرفة العمليات إلى النيابة الإدارية بعد تصالحهما جنائيًا"، لافتًا إلى أنه تم نقل طبيب النساء إلى مستشفى أخرى كتأديب له.وأكد "الحفناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن هذه الواقعة حدثت مساء الأمس، مضيفًا أن طبيب أمراض النسا كان يريد طبيب التخدير أن يعطي البنج لسيدتين في وقت واحد، فرفض وتعدى عليه بالقول، وأصيب بجرح سطحي، منوهًأ إلى أن طبيب التخدير قام بتحرير محضر ضد طبيب النسا.وأضاف أن طبيب النسا أعترف بخطأه وطلب نقله من المستشفي، وتم نقله لمستشفى أخرى وإحالتهما معًا للنيابة الإدارية، موضحًا أنه وقت حدوث هذه المشكلة تم إستدعاء رؤساء الاقسام، وإجراء العمليات للسيدات، ولم يتأثروا المرضى نهائيًا.ولفت وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية إلى أن الأطباء أعمارهم صغيرة ولكن مؤهلين لأداء العمليات الجراحية، مؤكدًا أنه لا يوجد ضرر على المريضة.