» حقيقة اختراق الفيسبوك بعد تعذر الوصول لـ"الخادم"

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أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، أن النكز عبر الفيس بوك قصة هزلية، ومعلومة خاطئة تم الترويج لها، جعل ملايين البشر من مستخدمي الفيس بوك تتفاعل معها.
وأوضح "عبد المنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن النكز هو خاصية في الفيس بوك تشبه الخبط على الكتف للفت الإنتباة، موضحًا أن الفيس بوك يمنعك من تكرار النكز مرتين متتاليين، وهناك شخص اخترع رسالة الخادم لا يستجيب، بينما النكز بطبيعة الحال غير ممكن عمله مرتين متتاليتين، وعندما يحاول شخص تجربته مرتين يعتقد أن الرسالة صحيحة.
كما أكد على أن موضوع النكز هو خدعة كبيرة استنفذت وقت ومجهود وإهتمام إناس كثيرون، مؤكدًا أن إرسال رسالة تقول أن مارك يُحذر من إغلاق الحساب حال عدم إرسال الرسالة لعدد معين من الأشخاص وهم كبير، وعار تمامًا من الصحة.


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