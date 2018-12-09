تعليق ناري لـ"أديب" على "هاتريك" محمد صلاح

09 ديسمبر 2018 - 11:30 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على إحراز محمد صلاح 3 أهداف في مباراته الأخيرة ليقود ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، مشيدًا بهدفه الثالث، قائلا: "كم أنت مؤلم يا صلاح يا مفتري".



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "صلاح كان لازم يروح للجون ويعتذرله على اللي عمله فيه.. كم أنت عظيم يا ابن مصر.. انت جميل يا صلاح".



وعرض مقطع فيديو نقلا عن "سكاي نيوز" لأطفال أجانب يتغنون باسم صلاح، لافتًا إلى أن "صلاح" ابن الغربية نموذج في الأدب، والتربية، والتواضع.

