» "قرقاش": قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية

10 ديسمبر 2018 - 12:00 ص

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أن قمة الرياض من أنجح القمم الخليجية، مشيدا بجهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في إدارتها بنجاح.



وقال قرقاش، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام»: «الإدارة الناجحة للقمة انعكست على نتائجها وما خرجت به من توصيات تصب في مصلحة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي».



وأثنى وزير الدولة الإماراتي على الجهود التي قامت بها الكويت في إدارة أمور مجلس التعاون في العام المنصرم، مشيرا إلى أن «انعقاد القمة في الرياض يأتي حسب النظام الجديد الذي يسمح أن تنعقد في دولة المقر».



وأضاف قرقاش: «مجلس التعاون الخليجي بألف خير ما دام تحت قيادة الملك سلمان»، مبينا أن أهم ما يميز قمة الرياض اليوم أنها «دحضت مزاعم المشككين حول مستقبل ومسيرة المجلس».

