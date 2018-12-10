» هذا ما قاله "عبدالحفيظ" عن تألق مروان محسن

10 ديسمبر 2018 - 12:10 ص

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في نادي الأهلي، أن مروان محسن، مهاجم الفريق الأول، من اللاعبين الذي يثق بإمكانياتهم، مشيرا إلى أنه عاد بقوة من الإصابة.



وأوضح "عبدالحفيظ"، في مداخلة مع برنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مروان محسن المصنف الأول لتسديد ركلات الجزاء بعد عمرو السولية وأحمد الشيخ.



وأضاف مدير الكرة بالنادي الأهلي: «مروان محسن تعرض للإصابة العام الماضي، والأهلي مؤمن بقدراته وعودته بقوة، ونجح في تسجيل هدفين» في مباراة طلائع الجيش المؤجلة منذ الأسبوع الرابع عشر التي انتهت بفوز الأهلي.

