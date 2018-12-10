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ريفر بليت يتوج بكوبا ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه

الرياضة

ريفر
ريفر

المصريون ـ متابعات

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توج فريق ريفر بليت ببطولة كأس أمريكا الجنوبية «كأس ليبرتادوريس» بعد فوزه على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف  وحيد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدريد، في إياب النهائي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق، على ملعب لا بومبونيرا معقل البوكا.
تقدم بوكا جونيورز بالهدف الأول عبر اللاعب داريو بينيديتو من خلال انفراد صريح بالمرمى ليضعها داخل الشباك بطريقة رائعة عند الدقيقة 44، وتعادل ريفر بليت عند الدقيقة 68 عبر اللاعب لوكاس براتو من خلال كرة عرضية أمام المرمى حولها داخل الشباك بشكل رائع.
وفي الشوط الإضافى الثاني سجل الكولومبي خوان مونتيرو لاعب ريفر بليت هدفا قاتلا لفريقه في الدقيقة 109 من تسديدة رائعة، ثم أحرز جونزالو مارتينيز الهدف  الثالث في الثواني الأخيرة، مستغلا خروج الحارس من مرماه.

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