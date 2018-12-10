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رانيا يوسف

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تعليق صادم لـ"الإبراشي" على تطورات "فضيحة الفستان"

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي وائل الإبراشي، على تصريح الفنانة رانيا يوسف بأنها تلقت عرضًا للتمثيل في أحد الأفلام العالمية، بعد أزمة الفستان الجريء الذي ارتدته في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40.
وأوضح "الإبراشي"، خلال تقدّيمه برنامج "كل يوم" عبر فضائية "ON E"، مساء الأحد، إن الطريق للوصول إلى العالمية يجب أن يكون من خلال الأداء وليس فستان.
وأضاف "الإبراشي": "إحنا قولنا أن القضية أُسدل الستار عليها، لكن تطلع صاحبة الفستان، الفنانة رانيا يوسف وتقول والله أنا جالي فيلم عالمي، بعد الفستان، وكأن باب العالمية فُتح أمامها بعد مهزلة وفضيحة الفستان".
وتابع: "هنا يخلي الناس تقول إن الفضائح تُكافىء أصحابها، وإحنا قولنا دا سلوك فردي مُشين لا يجب أن يكون فيه بهدلة قدام المحاكم، والنيابات بهذا الشكل، بس حنا مش عاوزين كمان نكون أمام بيزنس للفضائح، وأمام مُتاجرة واستثمار لها".

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