» ريهام سعيد تكشف لأول مرة أسباب دخولها السجن

10 ديسمبر 2018 - 01:40 ص

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها مهتمة بقضايا خطف الأطفال، وتقوم بتغطية تلك القضايا ومتابعتها، وتصر على تقديم المتهمين للعدالة.

وأوضحت "سعيد"، خلال تقديمها برنامج "صبايا" المذاع على فضائية "الحياة"، إصراري على متابعة الجناة هو ما دفع بها إلى السجن، ولكن براءتها ظهرت، قائلة "كل واحد بياخد على قد نيته".



ولفتت الإعلامية، إلى أن هناك إهمالًا جسيما من الآباء الذين يتركون أبناءهم بالشوارع لساعات طويلة، مؤكدا أنها تشاهد أطفال بالشوارع في منطقة مدينة السلام والمطرية بعد نصف الليل يلعبوا بالشوارع دون رقيب.

