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الإعدام لسيدة بتهمة قتل نجل شقيق زوجها

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خطف

زوجة

الجنايات

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار يحيى أحمد البنا، وعضوية كل من المستشار أحمد دبوس، والمستشار محمد يس، والمستشار محمد مشالى، وسكرترية طلعت عبده، وسامة دسوقى، بإعدام ربة منزل، بتهمة قتل نجل شقيق زوجها فى الوراق.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة قتلت الطفل بسبب الغيرة والحقد على والديه، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن قوات أمن الجيزة عثرت على طفل مقتول، وملقى فى صندوق قمامة بمنطقة طناش.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الطفل قتل خنقا، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة عم المجنى عليه، وتخلصت منه لشعورها بالغيرة تجاه والده، لأنه ميسور الحال.

وأضافت التحريات أن المتهمة قررت خطف الضحية لمساومة والده على مبلغ مالى، وفارق الحياة فقررت التخلص من الجثة.


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