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الصحة العالمية: أكثر من 10 آلاف قتيل حصيلة حرب اليمن

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وكالات - خالد الشرقاوي

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اليمن

حرب اليمن

الصحة العالمية

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة ضحايا الحرب التي تشهدها اليمن منذ 2015، بلغت 9 آلاف و864 قتيلا وأكثر من 60 ألف جريح.

وقالت المنظمة في وثيقة نشرتها اليوم الإثنين، إن هناك 849 طفلا و697 إمرأة بين القتلى.

وأفادت المنظمة بأنه إلى جانب ذلك أسفرت العملية عن جرح 8 آلاف 347 طفلا و ألفين و476 إمرأة، وبلغ الإجمالي 60 ألفا و211 جريحا.

وقالت المنظمة، إن هذه الإحصاءات تتعلق بالفترة من مارس 2015 حتى سبتمبر  2018.

وأضافت أن هذه الحصيلة قائمة على إحصاءات المستشفيات فقط، مشيرة إلى أن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك كثيرا.

ولم تشر الوثيقة إلى الجهة المسؤولة عن هذه الأعداد من القتلى والجرحى.

وتصف الأمم المتحدة الأوضاع في اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه 28 مليون نسمة، بـ "أكبر أزمة إنسانية في العالم".

وتقود السعودية تحالفا عربيا منذ مارس 2015، ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.


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