تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع والد محمد صلاح

10 ديسمبر 2018 - 05:45 م

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الإثنين، على استقبال صلاح غالي والد النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني.

وأكد أشرف صبحي خلال اللقاء، وقوف الدولة المصرية جانب اللاعب، مشيرًا إلي سعادته بعودة صلاح لمستواه المعهود وتصدره لهدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، مشيدًا بروح اللاعب الأخلاقية والفنية المتميزة التي تُعد رسالة ونموذج مشرف لمصر يشاهده معظم جماهير العالم متمنيًا له دوام التقدم.

وأبدى والد اللاعب سعادته باهتمام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللاعب محمد صلاح، مؤكدًا حرصه على انهاء جميع المشكلات التي تواجه اللاعب.

كما بحث خلال اللقاء مع عبد العزيز البمبي رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بنجريج تطوير منشات المركز ووجه أشرف صبحي بتخصيص جزء من المبني الإداري كمتحف تضم تاريخ محمد صلاح.

حضر اللقاء النائب سامح فتحي والنائب خالد مصباح نواب الغربية عن دائرة محمد صلاح وجمال شتية أمين صندوق مركز شباب محمد صلاح وأحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد عبدالقادر مساعد الوزير.