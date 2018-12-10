  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:14 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

الرسالة الوهمية

حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»

بنك القاهرة يسعى لإصدار 430 ألف بطاقة "ميزة"

مال وأعمال

بنك القاهرة
بنك القاهرة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

مليارا جنيه صافي أرباح بنك القاهرة بنهاية سبتمبر

#

إخلاء سبيل رئيس نادى الصيد السابق بكفالة 50 ألف جنيه

#

داليا البحيرى تسدد 879 ألف جنيه للتصالح من التهرب الضريبي

#

تأجيل محاكمة موظف لاختلاسه 117 ألف جنيه


قال حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه يستهدف إصدار نحو 430 ألف بطاقة "ميزة" فور إقرارها، متوقعا نجاح إصدار البطاقة بالسوق.
وأعلن البنك المركزى إطلاق منظومة الدفع الوطنية “ميزة” خلال ديسمبر الجاري التى تشرف على تشغيلها شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى.
وتعد بطاقات “ميزة” إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر.
وقال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، فى تصريحات سابقة إنه من المستهدف نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال السنوات الثلاث الأولى على أن يتم إتاحتها فى البداية بنظامى الخصم والمدفوع مقدمًا، قبل أن يتم إضافة الائتمان لاحقا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» سر انخفاض أسعار الحديد
» عباس يهدد بـ"قرارات مصيرية" قريبًا
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» تقرير الاتحاد الأوروبي عن مصر يدعو للفخر
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»
» تعرف على سعر تذكرة المترو بالعاصمة الإدارية الجديدة
» صور.. "بن زايد" يقبل رأس شيخ الأزهر
» إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
» تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال