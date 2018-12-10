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الهند تختبر صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

عرب وعالم

اختبار صاروخ
اختبار صاروخ

وكالات - خالد الشرقاوي

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الهند

وزارة الدفاع الهندية

اختبار صاروخ

رؤوس نووية

اختبرت الهند، اليوم الإثنين، بنجاح صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "آغني-5"، القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

ونقلت وكالة "IANS " عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية أن الاختبار جرى في جزيرة "عبد الكلام"، قبالة سواحل ولاية "أوريسا" الشرقية وكللت بالنجاح.

ونقلت قناة "kalinga " المحلية عن مصادر من وزارة الدفاع قولها إن "آغني-5"، التي يصل مداها إلى أكثر من 5 آلاف كم في الساعة، ستكون قادرة، إذا لزم الأمر، على ضرب أهداف في الصين وباكستان.

وفي 19 أبريل 2012، تم إجراء الاختبار الأول لصاروخ "آغني-5" وتم تنفيذ 5 عمليات إطلاق منذ ذلك الحين، آخرها في يونيو من العام الجاري.

ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، فإن عملية الإطلاق، قد تكون الأخيرة قبل اعتمادها من قبل القوات الاستراتيجية في أواخر ديسمبر الجاري.

وتملك الهند 4 أنواع من صوارخ "آغني" في الخدمة: "آغني-1"، التي يصل مداها إلى 700 كم و"آغني-2" - ألفي كم و"آغني-3" و"آغني-4" يتراوح مداها ما بين ألفين و500- 3 آلاف و500 كم.

كما يجري العمل على تطوير صاروخ "آغني-6"، الذي يشكل مداه 10 آلاف كم، إضافة إلى القدرة على إطلاق من الغواصات.


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