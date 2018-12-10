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عمرو أديب

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السويدي إليكتريك توقع عقد إنشاء مدينة صناعية بالعين السخنة

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السويدي
السويدي

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وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية التابعة للسويدي إليكتريك عقد تطوير 10 كيلومترات مربعة بأرض المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وقالت الشركة، في بيان، إن العقد يختص بتطوير وتنمية وتحويل حق الانتفاع للمساحة المذكورة بنظام المشاركة بتكلفة استثمارية قدرها 10 مليارات جنيه. وأضافت أن الهدف من العقد إنشاء مدينة صناعية متكاملة الخدمات والمراق على المساحة المخصصة، إضافة إلى تسويقها عالميًا ومحليًا من أجل جذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية للمنطقة ولمصر بصفة عامة. ومن المقرر أن تقوم الشركة بتنمية وتطوير وتسويق تلك المساحة خلال 10 سنوات، بما يوفر 150 ألف فرصة عمل.


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