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إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

عرب وعالم

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال
إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال

وكالات - خالد الشرقاوي

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اصابة

الضفة الغربية

فلسطيني

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

واندلعت المواجهات بين شبان وقوة عسكرية إسرائيلية داهمت المدينة، وفتشت عددا من المنازل والمحال التجارية، وصادرة أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان الذين رشقوا القوات بالحجارة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عم مسعفون ميدانيون، قوله: إنهم قدموا العلاج لعشرات الشبان المصابين بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

ويصادر الاحتلال أجهزة كاميرات المراقبة، في إطار بحثه عن منفذي عملية إطلاق نار وقعت فجرا، قرب مدينة رام الله، أسفرت عن إصابة 6 إسرائيليين بجراح، وصفت جروح أحدهم بـ"الخطيرة" واثنين بالمتوسطة، و3 آخرين بـ"الطفيفة".


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