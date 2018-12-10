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رفعها مواطن ضد زوجته..

تأجيل أول قضية ضد "ختان الإناث "

قضايا وحوادث

ختان الاناث
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تأجيل

زوج

ختان الاناث

أجلت المحكمة الجزئية بمركز الوقف بقنا اليوم أول قضية ضد ختان الإناث في قنا إلى جلسة 24 ديسمبر الجاري، لسماع أقوال  الشهود .

كان "نور الدين .   ا . ل"، عاملا مقيما بمركز الوقف في قنا، أقام الشهر الماضي دعوى قضية رقم 3381 لعام 2018، ضد زوجته يتهمها بمخالفة القانون وإجراء عملية الختان لنجلتيه "بسملة" 12 عاما، و"روان" 10 سنوات، دون رضاه، وطالب بتوقيع العقوبات القانونية عليها ، مؤكدا فى عريضة الدعوى أنه عمل في السعودية لفترة تعدت 12 عاما، وتعامل مع الكثيرين من جنسيات مختلفة من الدول الإسلامية ولا أحد منهم يقوم بختان الإناث إلا مصر والسودان، وأنه سأل علماء الدين في السعودية ومصر وأجمعوا على أن الختان غير واجب، كما أن الأطباء قالوا إن الختان يسبب أضرارا نفسية وجسدية كبيرة على الفتيات، وعندما أخبرته زوجته بأنها ستقوم بختان ابنتيه رفض وحذرها من ذلك، ولكنها قامت بختانهما، لذلك رفع قضية عليها لعقابها وفق القانون لتكون عبرة لغيرها.


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