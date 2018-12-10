الخطيب يصل إلى مقر الأهلي بالشيخ زايد

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الاهلى

الشيخ زايد

وصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى مقر القلعة الحمراء بمدينة الشيخ زايد، لرئاسة اجتماع مجلس الإدارة، المقرر عقدها، بعد قليل، بحضور جميع الأعضاء.

ومن المنتظر أن يُناقش المجلس عدة أمور خاصة بالنادى على صعيد الكرة والنشاط الرياضى والإنشائى، وغيرها من القضايا التى تم تأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب رحلة الخطيب العلاجية الأخيرة فى ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية هناك لإزالة ورم  فى الرقبة.

ويتصدر ملف المدير الفنى الجديد مناقشات مجلس إدارة الأهلى، كما سيحسم المجلس الأحمر هوية مديرى الإدارات المختلفة داخل قطاع الكرة، وعلى رأسها لجنة التعاقدات.


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