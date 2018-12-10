الحكومة توضح حقيقة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

10 ديسمبر 2018 - 06:59 م

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد قيام وزارة التربية والتعليم بتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدًة أنها لم تقم بتغيير المسمى الوظيفي لأي معلم، وأن الوزارة تعمل حاليًا على تعديل صحف الأحوال الخاصة بالمعلمين لتحديد الأخطاء بها، بما يعكس الواقع الوظيفي للمعلمين، مشيرةً إلى أن الهدف من ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة والفتنة بين صفوف المعلمين.

وأوضحت الوزارة أنها تهتم بالبحث عن حلول جذرية لمشكلات المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي والمشكلات المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتنميتهم مهنيا وتطوير أدائهم، لافتًة إلى ضرورة تواصل من يجد أخطاء في صحيفته الشخصية عليه التواصل مع الوزارة لتعديلها.