الأزهر ينظم مسابقة عالمية لحفظة القرآن الكريم

10 ديسمبر 2018 - 07:01 م

أعلن الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، أن الأزهر الشريف سيعقد خلال الفترة المقبلة مسابقة عالمية كبرى في حفظ القرآن الكريم، مشيرا إلى أن سيتم الإعلان قريبا عن كافة التفاصيل الخاصة بتلك المسابقة.

وأوضح "شومان"، خلال الملتقى الأول لهيئة كبار العلماء، أن التجديد يكون في النصوص ذات الدلالة الظنية وليست القطعية، لافتا إلى أن النصوص القطعية في دلالتها لا تقبل الاجتهاد أو التجديد فيها مثل آيات أركان الإسلام والمواريث، لأن مجرد أحكام غير التي وردت بها هو اعتداء على الشرع الشريف.