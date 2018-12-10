» تعرف على سعر تذكرة المترو بالعاصمة الإدارية الجديدة

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني، التوقيع على عدد من الاتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، ومن أبرز تلك المعلومات عن القطار الكهربائي، وفقًا للموقع الرسمي لوزارة النقل:

 ان القطار الكهربائي يمتد لنحو 68 كم ويضم 11 محطة.

 القطار الكهربائي يبدأ من مدينة السلام حيث الربط مع محطة مترو عدلي منصور التبادلية نهاية الخط الثالث للمترو، وينطلق منها مارًا بمدن العبور والشروق وبدر والروبيكي، لتتفرع من الروبيكي وصلتان؛ إحداهما تربط العاصمة الإدارية الجديدة والثانية فى اتجاه العاشر من رمضان، وتبلغ السرعة التصميمية للقطار المكهرب 120 كم/ الساعة.

مشروع القطار الكهربائي هو مشروع تعاوني بين وزارة النقل والمواصلات ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة "أفيك" الصينية.

تبلغ تكلفة المشروع مليار و254 مليون دولار، منها 793 مليون دولار كقرض مقدم من شركة "أفيك" الصينية.

المشروع يخدم 340 ألف راكب يوميًا.

مدة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي عامين، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار التذاكر ما بين 10 و12 جنيهًا.


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