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المصري يتعادل إيجابيا مع الداخلية

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الداخلية

المصريون

المصرى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة المصرى مع الداخلية، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدورى الممتاز.

تقدم حسام باولو مهاجم الداخلية لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء وأدرك جريندو التعادل للمصرى بخطف هدف فى الدقيقة 87 من عمر الشوط الثانى لتصبح النتيجة 1 / 1.

وبهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى النقطة 17 ويحتل المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 17 أيضًا ويحتل المركز الحادى عشر بترتيب البطولة.


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