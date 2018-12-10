السبسي يوجه دعوة للعاهل السعودي لزيارة تونس

10 ديسمبر 2018 - 07:21 م

وجّه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الإثنين، دعوة رسمية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية المقرر عقدها ربيع العام المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية غير معلنة المدة، أجراها وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إلى السعودية، وفق بيان صادر عن الوزارة التونسية، واطلعت عليه الأناضول.

ووفق البيان، سلّم الجهيناوي العاهل السعودي دعوة من الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، لحضور أعمال الدورة 30 للقمة العربية المقرر عقدها بتونس في 30 مارس المقبل.

ونقل البيان عن حهيناوي تأكيده للعاهل السعودي "ما يوليه السبسي من عناية خاصة لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي، وتعزيز التشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب المصدر نفسه، عقد الجهيناوي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خصصت لاستعراض الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثلاثين للقمة العربية، والتشاور بشأن المسائل التي ستطرح على جدول أعمالها، في ضوء التحديات الراهنة عربيا وإقليميا.

وتابع البيان أن الجهيناوي والجبير تطرقا خلال مباحثاتهما "إلى سبل توطيد مختلف مجالات التعاون الثنائي في أفق الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية السعودية".