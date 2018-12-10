بالفيديو.. سائح يعرض الزواج على صديقته أمام الأهرامات

10 ديسمبر 2018 - 07:30 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو لسائح يعرض الزواج على صديقته الشقراء أمام الأهرامات بعد هبوطهما بالمظلة، ورد الخطيبة غير المتوقع على طلب زواجها المفاجئ.

وأظهر المقطع الثنائي بعد هبوطهما بالمظلة، وكيف يقدم الخطيب خاتم الزواج لمحبوبته ويقبّلها أمام الجميع، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وكانت منطقة الأهرامات قد شهدت الأيام الأخيرة واقعة مثيرة للجدل، حيث تسلق المصور الدنماركي أندرياس هيفيد قمة الهرم الأكبر، متخفيًا عن أعين الأمن، ليصور في قمة الهرم مشهدًا إباحيًا هو وصديقته.

وتفاعل النشطاء مع هذا الفيديو بين مؤيد ومعارض، فيما شدد البعض على ضرورة مراقبة الأجانب داخل الأهرامات.



