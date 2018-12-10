  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

الرسالة الوهمية

حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»

تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي

قضايا وحوادث

تسمم بالوجيات المنزلية
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

وجبة كفتة تسمم 10 أشخاص في البحيرة

#

تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف

#

إحالة 13 موظفًا للتحقيق بقرية البرجاية في المنيا

#

تسمم 31 شخصًا لتناولهم وجبة طعام بحفل زفاف بأكتوبر

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

أصيبت، ظهر الاثنين، 13 طالبة بمدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية بنات بصال الحجر مركز بسيون في الغربية بسبب تناولهن وجبة حواوشي.

وعلى الفور، تم نقل المصابات إلى مستشفى بسيون المركزي وعمل محضر بقسم الشرطة وتحسنت حالتهم الصحية.
وانتقلت مديرة الإدارة التعليمية الدكتور  سهام رزق إلى المدرسة للاطمئنان على باقى الطالبات وأمرت بتشديد الرقابة.

وقام رئيس الوحدة المحلية بصال الحجر، المحاسب السيد أبوطالب، بعمل محضر معاينة وانتقل إلى المدرسة وأرسل مذكرة عاجلة إلى رئيس مدينة بسبون، المحاسب عبدالشافى عبدالشافى، لإغلاق محل بيع  الحواوشي.

وأكد محمد عاطف، عضو مجلس أمناء مدرسة السيدة صفية الثانوية الصناعية بصال الحجر، أنه فور تلقيه الخبر ساعد في نقل الطالبات إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» سر انخفاض أسعار الحديد
» عباس يهدد بـ"قرارات مصيرية" قريبًا
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» تقرير الاتحاد الأوروبي عن مصر يدعو للفخر
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»
» تعرف على سعر تذكرة المترو بالعاصمة الإدارية الجديدة
» صور.. "بن زايد" يقبل رأس شيخ الأزهر
» إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
» تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال