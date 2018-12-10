نص رسالة «كلوب» إلى محمد صلاح

10 ديسمبر 2018 - 07:34 م

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالمستوى المميز الذي يقدمه النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني.

وقال «كلوب» في تصريحات لصحيفة إكسبرس يوم الإثنين: «لم أقلق لحظة واحدة حول مستوى صلاح في بداية الموسم، ولا أعرف بالضبط ما كتبه الناس حول الأمر، وليس لدي أي فكرة عن ذلك».

وأضاف المدرب الألماني، «أي لاعب عليه أن يتطور دائمًا، ولكن كيف يمكن للاعب سجل 44 هدفا الموسم الماضي التطور فوق ذلك».

وواصل، «إذا أحرز 10 أهداف في أول خمس مباريات، سيقول الجميع نعم.. سيحدث ذلك مرة أخرى، ثم إذا أنهى الموسم بتسجيل 39 هدفا سيقولون نعم تألق لكنه لم يسجل 41 هدفا».

وأتم كلوب حديثه، «علينا جميعا أن نتعلم كيفية التعامل مع ذلك، وصلاح نفسه بالطبع».

ورفع صلاح، رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 10 في الدوري الإنجليزي وتصدر ترتيب هدافي المسابقة.