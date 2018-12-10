  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

الرسالة الوهمية

حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

عرب وعالم

ترامب وخاشقجي
ترامب وخاشقجي

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

ترامب عن أزمة خاشقجي: سأخبركم بالقاتل

#

واشنطن بوست تتهم "ترامب" بـ"الخيانة" بسبب خاشقجى

#

تركيا بعد بيان ترامب: مصرّون على كشف الحقيقة

#

ترامب عن مقتل خاشقجي: ربما تم بعلم "بن سلمان"

ينافس الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين وآخرون، على لقب "شخصية العام 2018".

وتضم القائمة القصيرة حسب تصنيف مجلة "تايم"، 10 مرشحين للحصول على لقب "شخصية العام".

ومن بين المرشحين المدعي الخاص الأمريكي روبرت مولر، الذي يحقق في قضية "مؤامرة ترامب مع روسيا" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل زوجة الأمير هاري.

وبالإضافة إلى المرشحين السابقين سيدخل في المنافسة شخصيات رمزية عن المهاجرين وأطفالهم الذين تم فصلهم عن بعض في أمريكا بعد تطبيق سياسة صارمة لمحاكمة المهاجرين الذين يلقى القبض عليهم لدخول البلاد بطرق غير مشروعة.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي، إثر فشل "مفاوضات لإقناعه" بالعودة إلى المملكة.

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من محمد بن سلمان".

لكن ترامب، المرتبط بعلاقات وثيقة مع الرياض، شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» سر انخفاض أسعار الحديد
» عباس يهدد بـ"قرارات مصيرية" قريبًا
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» تقرير الاتحاد الأوروبي عن مصر يدعو للفخر
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»
» تعرف على سعر تذكرة المترو بالعاصمة الإدارية الجديدة
» صور.. "بن زايد" يقبل رأس شيخ الأزهر
» إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
» تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال