  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

الرسالة الوهمية

حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»

إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة

عرب وعالم

مسيرة بحرية فى غزة
مسيرة بحرية فى غزة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الإحتلال قبالة شواطئ غزة

#

إصابة 8 متظاهرين برصاص الاحتلال في غزة

#

استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

#

الاحتلال يطلق سراح صيادَيْن من غزة

بريطانيا

الضحك

فرض غرامة

أصيب 5 فلسطينيين، اليوم الاثنين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبالة شواطئ بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب "إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال انطلاق المسيرة البحرية الـ 19".

جاء ذلك، خلال احتشاد عشرات الفلسطينيين مساء الاثنين قبالة شواطئ شمالي القطاع، للمشاركة في إطلاق المسيرة البحرية التاسعة عشر تجاه الحدود البحرية الشمالية مع إسرائيل؛ للمطالبة بكسر الحصار.

ومنذ 29 مايو الماضي، نظمت هيئة "الحراك الوطني لكسر الحصار" (شعبية مستقلة) 18 مسيرة بحرية مشابهة.

ويعاني قطاع غزة من تردٍ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وكانت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية ومؤسسات دولية بما فيها الأمم المتحدة حذرت، في الأشهر الأخيرة، من تفجر الأوضاع الإنسانية بغزة بسبب القيود الإسرائيلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» سر انخفاض أسعار الحديد
» عباس يهدد بـ"قرارات مصيرية" قريبًا
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» تقرير الاتحاد الأوروبي عن مصر يدعو للفخر
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»
» تعرف على سعر تذكرة المترو بالعاصمة الإدارية الجديدة
» صور.. "بن زايد" يقبل رأس شيخ الأزهر
» إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
» تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال