  • الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:11 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب ماكرون لـ"السترات الصفراء"

الرئيس الفرنسي ماكرون

هذا ما قال "ماكرون" في أول خطاب منذ الاحتجاجات

أرشيفية

برلمانيون يرفضون رفع الدعم عمن يتقاضى 5 آلاف جنيهًا

المفتي السابق علي جمعة

«علي جمعة»: بعض دعوات التجديد «شذوذ»

أرشيفية

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

شركة آبل

مصر تتوعد شركة «أبل»: أمامكم 60 يومًا

أرشيفية

نفى مدخني الشيشة إلى الصحراء

ترامب وخاشقجي

خاشقجي ينافس ترامب وبوتين على لقب «شخصية العام»

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

أسرار طفولة "بن سلمان" من داخل القصر

الرسالة الوهمية

حقيقة رسائل«النكز» الوهمية على «فيس بوك»

تفاصيل إنتاج أول رغيف عيش بدون قمح

آخر الأخبار

رفع سعر رغيف الخبز لـ55 قرشًا بالبحر الأحمر
رفع سعر رغيف الخبز لـ55 قرشًا بالبحر الأحمر

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول ظهور إعلامي لأقدم سجين في مصر

#

حساسين: "الموت كان قريبًا مني"

#

بالفيديو.. تفاصيل غلق 12 قناة فضائية

#

هالة فاخر تكشف مفاجأة عن خلعها الحجاب

بريطانيا

الضحك

فرض غرامة

قالت الدكتورة إيمان محمد سالم، مديرة معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، إن المعهد انتهى من أبحاث تجارب إنتاج رغيف العيش بمكونات من الذرة البيضاء والرفيعة والكينو والشعير والبطاطا.

وأضافت "سالم"، في تصريحات صحفية، أن المعهد انطلق منذ سنوات في العمل على بدائل القمح المستخدمة في إنتاج رغيف الخبز.

وأشارت إلى أن إنتاج رغيف العيش بدون قمح أو بنسب أقل تتخطى الـ25%، يوفر ما يقرب من 5 ملايين طن قمح سنويًا، موضحة أن القيمة الغذائية عالية لرغيف الخبز الجديد المنتج من الذرة البيضاء بنسبة 20%، و10% من الشعير و35% من الدقيق العادي، و36% من البطاطا، يعطي 100 كيلو من الشعير بقيمة 40 كيلو جرامًا دقيق.

وأوضحت أننا نستورد القمح بمليارات الدولارات، من أجل رغيف الخبز، وكان لا بد من وضع حد للاعتماد على الاستيراد من الخارج، لافتة إلى أن العمل على ذلك الملف انطلق منذ الثمانينيات وحتى الآن.

وأكدت سالم، أن بالمعهد قسمًا بحثيًا باسم "الخبز والعجائن" نجح في استخدام الذرة البيضاء والرفيعة التي وفرت 25% ومن بقية المخبوزات الأخرى بنسبة 100% مثل العيش الفينو والبيتي فور، وغيرها من المنتجات التي تستهلك القمح.

وحول إمكانية تطبيقه، نوهت الدكتورة إيمان إلى أننا هنا لا نتحدث عن أبحاث بل عن نتائج يمكن تطبيقها غدًا بالتعاون مع وزارة التموين شريطة توفير مطاحن جيدة للذرة البيضاء حتى لا تتعرض التجربة لما حدث في الثمانينيات.

واستطردت: "المعهد يمتلك وحدة بحوث الذرة التي تنتج منتجات خبزية لمرضى حساسية القمح، لأنهم ليس لهم علاج إلا عدم أكل أي منتج يحتوي على قمح".

وأضافت، أن الوحدة توفر منتجات عيش بنسبة 100% من الذرة، مشيرة إلى أن عدد المرضى الراغبين في منتجاتنا يبلغ 3000 مريض من كافة المحافظات وعدد من الدول العربية".

وأشارت إلي أن إنتاج الذرة والشعير والبطاطا غير مكلف للدولة تماما؛ لأنه أقل استهلاكًا للمياه ويمكن زراعتها بسهولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

كمال حبيب والشافعي!

محمود سلطان

درس في التجديد من الشيخ الصاوي

فراج إسماعيل

الكذب والكاذبون..نافذة الشر على حياة البشر

د. هشام الحمامي

احتجاجات فرنسا.. الزلزال المفاجئ والدروس الضرورية!

د. حسام عقل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله تامر أمين عن مشاركة رانيا يوسف في فيلم عالمي
» محكمة صينية تحظر بيع منتجات أبل لهذا السبب
» سر انخفاض أسعار الحديد
» عباس يهدد بـ"قرارات مصيرية" قريبًا
» الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم أول أغسطس
» تقرير الاتحاد الأوروبي عن مصر يدعو للفخر
» أقدم سجين مصري: «قابلت الريان وعزت حنفي وإبراهيم الأبيض»
» تعرف على سعر تذكرة المترو بالعاصمة الإدارية الجديدة
» صور.. "بن زايد" يقبل رأس شيخ الأزهر
» إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال قبالة شواطئ غزة
» تسمم 13 طالبة بسبب وجبة حواوشي

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
صورة
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال