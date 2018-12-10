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رسميًا.. فشل انتقال «اللافي» إلى الإسماعيلى

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اللافى

أعلن مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، فشل مفاوضات انتقال الليبى مؤيد اللافى، إلى صفوف فريق الدروايش، بشكل رسمي، اليوم، الإثنين، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد وكيل أعمال «اللافي»، أن اللاعب رفض استكمال مفاوضاته مع الإسماعيلى بسبب الأزمات وحالة التخبط التى يمر بها الفريق فى الوقت الحالى من نتائج سيئة والاتجاه فى تغيير المدير الفنى بخلاف الأزمة الكبرى التى حدثت مؤخرًا مع عصام الحضرى حارس المرمى.

وتابع وكيل أعمال اللاعب إنه تلقى العديد من العروض الكبرى، أبرزها من نادى اتحاد العاصمة الجزائرى، والنجم الساحلى، وأهلى طرابلس الليبى، مشيرًا إلى إنه مازال يدرس كل العروض للوقوف على أفضلها.

ووفقًا للموقع الرسمى للإسماعيلى فإن المسئولين فضلوا عدم استمرار التفاوض مع اللاعب بناء على قرار اللجنة الفنية التى رجحت كفة لاعب افريقى آخر يلعب فى نفس مركزه كانت تتم المفاضلة بينه وبين اللافى.

وقررت اللجنة الفنية التى تضم خبراء فى كرة القدم استمرار المفاوضات مع اللاعب الافريقى نظرًا لجاهزيته الفنية والبدنية على عكس مؤيد اللافى الذى يعد بعيدا عن المشاركة منذ ما يزيد على ستة أشهر كاملة وحاجة الفريق الماسة والعاجلة للاعب جاهز على كل الأصعدة يتأقلم سريعا ويقدم الاضافة الفنية المنتظرة.

ومن المقرر أن يتم الاعلان بشكل رسمى عن اسم اللاعب الافريقى فور إنهاء التعاقد معه بشكل نهائى لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين قادرين على صنع الفارق الفترة المقبلة.

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