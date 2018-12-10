وزير الدفاع يلتقى وزير الأمن الداخلى الأمريكى

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وزير الدفاع محمد زكى يلتقى وزير الأمن الداخلى الأمريكى
وزير الدفاع محمد زكى يلتقى وزير الأمن الداخلى الأمريكى

المحرر العسكري

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وزير الدفاع

وزارة الدفاع

محمد زكي

الامن الداخلى الامريكى

التقى الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كريستين نيلسون، وزير الأمن الداخلى الأمريكى والوفد المرافق لها والذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة، وسبل دعم آفاق التعاون الأمنى وتبادل المعلومات ومكافحة الجرائم العابرة للدول على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.

وأشاد "زكى" بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين فى المجالات العسكرية والأمنية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك بين البلدين.

من جانبها أكدت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى على عمق العلاقات المصرية الأمريكية ومستوى التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.


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