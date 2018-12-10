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الديهي:

تقرير الاتحاد الأوروبي عن مصر يدعو للفخر

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الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

محمد فضل

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الديهى

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن سعادته بالتقرير الذي أصدرته المفوضية الأوروبية بشأن الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من يونيو2017 إلي مايو 2018، حيث أشاد التقرير بدور مصر في حل الأزمات الإقليمية، كما أثنى على الإصلاح الاقتصادي .

وأكد "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الإثنين، أن التقرير يرصد الدور المحوري والهام لمصر تجاه منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح "الديهي"، أن الاتحاد الأوروبي ينظر لمصر على أنها دولة محورية والأهم في استقرار منطقة الشرق الأوسط  الملتهبة.

وأضاف "الديهي"، أن التقرير يؤكد أن مصر خطت خطوات هائلة في مجال الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الإرهاب والتغلب على مشاكل اقتصادية قديمة، ولكن بطرق وآليات جديدة، مطالبًا وسائل الإعلام المصرية بضرورة تسليط الضوء علي هذا التقرير.

وتابع "الديهي": "تقرير الاتحاد الأوروبي يدعو للفخر والاعتزاز والثقة بالنفس، رغم كيد الكائدين، كما أن التقرير أكد ان مصر مهمة لأمن أوروبا".


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