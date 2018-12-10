بهذه الطريقة تراقب إسرائيل الطرق

10 ديسمبر 2018 - 08:39 م

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها أدخلت طائرة هليكوبتر جديدة إلى الخدمة لمراقبة الطرق والحد من الجريمة.

وانضمت الطائرة الجديدة إلى مروحية "الهدهد"، وهي طائرة هليكوبتر ذات محركين مجهزة بأنظمة التكنولوجيا الأكثر تطورًا - وكاميرا خاصة توثق نهارًا وليلًا.

ودخلت المروحية نطاق الخدمة، وشاركت بالفعل في عدة عمليات على الطرقات الخطرة وتجاوزات السائقين المميتة كذلك السرعات الزائدة.

وقال قائد الشرطة جادي وينر: "ميزة المروحية هي أننا نرى بوضوح ما يحدث على الطرقات".