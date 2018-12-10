مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين فى حادث

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عمرو أديب

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ضبط السائق المتهم بقتل 12 وإصابة 28 آخرين بحادث المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها فيما أصيب 6 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى نجع حمادى – فرشوط، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد، مصرع نرجس عجيب نجيب 45 سنة، وإصابة كل من جرجس عزت مرقص 32 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح بفروة الرأس، بن يمين صفوت مرقص سنتين ونصف سجحات وكدمات متفرقة بالجسم، وشحاتة رشدى يوسف

43  سنة اشتباه كسر بالكتف اليسرى وكسر بالعضد اليسرى والضلوع، وكرستين مرقص عزت 24 سنة اشتباه كسر بالفقرات، وكامليا مرقص عزت 24 سنة

اشتباه كسر بالفقرات القطنية وكسر بالضلوع والكتف اليسرى، وترفيانا وائل نصحى سنتين ونصف اشتباه ما بعد الارتجاج مع كدمات متفرقة بالجسم.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف ونقلت الجثة والمصابين للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


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