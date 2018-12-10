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عمرو أديب

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أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

مال وأعمال

الدولار
الدولار

خالد الشرقاوي

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة رصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم، الأثنين، 10 ديسمبر 2018.

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديث يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه:

البنك                         الشراء           البيع

البنك المركزي             17.86           17.95

بنك مصر                  17.79           17.89

الأهلي المصري           17.78           17.88

القاهرة                      17.86            17.96

الإسكندرية                 17.86           17.96

التجاري الدولي            17.86            17.96

أبو ظبي الإسلامي         17.89            17.96

قناة السويس                17.88           17.96

البركة                       17.87           17.96


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