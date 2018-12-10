حقيقة عودة مايا خليفة للأفلام الإباحية

10 ديسمبر 2018 - 08:47 م

عبرت مايا خليفة، نجمة الأفلام الإباحية الأمريكية ذات الأصول اللبنانية، رفضها العودة لتمثيل الأفلام الإباحية مجدد، بعدما اعتزلت هذا المجال منذ عامين.

وأكدت رفضها العودة للإباحية مجددا، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، إذ شاركت متابعيها "سكرين شوت" لنص محادثة بينها وبين شخص يعرض عليها المشاركة في عمل جديد مقابل مبلغ ضخم.

وكتبت مايا في وقت سابق : "وصلني هذا النص اليوم من مدير شركة إباحية بارزة كنت متعاقدة معها منذ 4 سنوات، كل ما يفعلونه هو عرقلة جهودي في المضي قدما، هذه هي الطريقة التي خدعني بها هؤلاء الأشخاص المثيرين للاشمئزاز".

وأضافت نجمة الأفلام الإباحية المعتزلة: "شعرت بالأسف والندم والعار والازدراء كرات لا تحصى حول أي شيء متعلق بهذه الصناعة، وهم ما زالوا يعتقدون أن المال هو الشيء المهم أو ما يكفي لجعلي أعيد النظر للعودة لهذه الصناعة، ولكن لن أعيد النظر".

وتابعت أن انغماسها في تلك الصناعة كان خطأ ارتكبته حين كان عمرها 21 عاما ودمرت حياتها، ولكن لحسن الحظ استطاعت التعافي واستمرت في حياتها، ولا تنوي ارتكاب نفس الخطأ مرتين.

ويظهر في صورة المراسلة بينها وبين من عرض عليها إنتاج فيلم جديد أن ردها كان قاطعا، إذ كتبت له: "حتى لو كنت سأعيش في سلة قمامة، وأموت من الجوع، كنت سأرفض العرض، لا ترسل إليّ مرة أخرى".

وأعلنت نجمة الأفلام الإباحية اللبنانية مايا خليفة، اعتزالها تمثيل الأفلام الإباحية، منذ عامين تقريبا، مؤكدة أنها اعتزلت بسبب دخول العديد من البنات عديم الخبرة في مجال الأفلام الإباحية وبذلك أصبح المجال موبوءا، ومنذ ما يقرب من عام دخلت مجال عمل جديد لتعمل محللة رياضية.