شاب يشنق نفسه لعدم حصوله على عمل

10 ديسمبر 2018 - 08:53 م

تخلص شاب من حياته شنقا داخل منزل أسرته بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

استقبل مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف مساء اليوم "مؤمن. م " 17 سنة جثة هامدة، وتبين من الفحص وتوقيع الكشف الظاهرى على الجثة وجود آثار إصابات حول العنق .

تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى وإبلاغ مركز الشرطة، وانتقل الرائد أحمد حسين رئيس وحدة المباحث وتبين من التحريات أن المجنى عليه تخلص من حياته شنقا داخل منزله لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب عدم حصوله على عمل.