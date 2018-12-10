» عباس يهدد بـ"قرارات مصيرية" قريبًا

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات

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إسرائيل

فلسطين

الاحتلال

محمود عباس

ابومازن

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنها ستتخذ قرارات "هامة ومصيرية" في حال استمرار الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة بعدة مدن فلسطينية.

وأوضحت الرئاسة، في بيان لها، إن "الرئيس محمود عباس سيجري سلسلة من الاتصالات العاجلة مع عدة جهات عربية ودولية من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير".

وأضافت أن "التصعيد متمثل بمواصلة الاقتحامات للمدن الفلسطينية، واستمرار جرائم المستوطنين وتدنيس المقدسات".

وعبرت الرئاسة عن رفضها وإدانتها الشديدة لاستمرار الاقتحامات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، "والتي تجاوزت كل الحدود بشكل لا يمكن السكوت عليه بعد الآن".

وأشارت إلى أن "هذه الاقتحامات المتواصلة تشكل خرقا فاضحا للاتفاقات الموقعة كافة".

وذكر البيان أن "القيادة ستقوم بتقييم الوضع بشكل نهائي لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة الضرورية التي تحمي وتخدم مصالح شعبنا".

وفي وقت سابق اليوم، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

واندلعت المواجهات بين شبان وقوة عسكرية إسرائيلية داهمت المدينة، وفتشت عددا من المنازل والمحال التجارية، وصادرت أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مقر وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، في رام الله، وسط الضفة.

وذكر شهود عيان، للأناضول، أن الجيش احتجز الصحفيين العاملين بالوكالة في إحدى الغرف، وأطلق قنبلة غاز مسيل للدموع داخلها.

وعادة ما يقوم الجيش الإسرائيلي بمداهمة البلدات الفلسطينية بدعوى تنفيذ عمليات اعتقال مطلوبين أو لأسباب أخرى.


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