» سر انخفاض أسعار الحديد

10 ديسمبر 2018 - 09:23 م

أكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أحمد الزيني، أن أسعار الحديد في مصر تزيد عن الأسعار العالمية 1000 جنيه للطن، فأسعار الحديد عالميًا لاتزيد عن 500 دولار للطن أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري.

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن هناك بعض المصانع خفضت اسعار الحديد من 100-200 جنيه للطن في الحديد قطر 16-18-22-32 ملي، وهذه الأقطار غير شائعة الإستخدام، وتستخدم في الكباري والمشروعات الكبرى، بينما الأقطار شائعة الإستخدام هى الـ 10-12 ملي ولم تنخفض أسعارها.

وتابع، أن سبب تخفيض الأسعار لدى بعض المصانع الكبرى لتسريب المخزون لديها من الحديد؛ نظرًا لوجود منافسة مع المصانع الصغيرة التى تبيع الحديد بـ 11350 جنيه للطن، بينما المصانع الكبرى تبيع الحديد بأكثر من 12 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.